В «Динамо» рассказали, когда игроки коллективно сдадут кровь для пострадавших после теракта в «Крокусе»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» принес глубокие соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

— Динамовцы планируют коллективно сдать кровь для пострадавших во время теракта в «Крокусе». Когда это произойдет?

— Прежде чем ответить на ваш вопрос, хотел бы от имени всего футбольного клуба «Динамо» принести глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы скорбим вместе со всей страной...

По поводу сдачи крови — да, наш медицинский штаб на связи с ФМБА буквально с первых часов после того, как разыгралась трагедия. Мы вместе определим оптимальный день и время. Как нам объяснили, повышенная потребность в крови для пострадавших возникает в течение последующих одной-двух недель. У всей нашей команды есть желание сделать все, что в наших силах, чтобы помочь. Важно, чтобы спортсмены как люди публичные подавали пример достойного поведения обществу. Наш Костя Тюкавин уже стал донором крови, отправившись сдавать ее в составе сборной России, — сказал Пивоваров «СЭ».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.