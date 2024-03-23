В «Динамо» сообщили о благотворительных мероприятиях на матче с «Ростовом»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» рассказал о планах по организации благотворительных мероприятий на матче 22-го тура РПЛ против «Ростова».

— На матче ближайшего тура «Динамо» — «Ростов» будут мероприятия, связанные с помощью постарадавшим из-за теракта?

— Да, обязательно — клуб с сегодняшнего дня уже работает над этим. Будет серьезная благотворительная повестка. Обо всем расскажем в ближайшие дни. Как уже говорил, сделаем все зависящее от нас, чтобы помочь пострадавшим, — сказал Пивоваров «СЭ».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.