В «Динамо» рассказали о забавной ошибке журналиста: «Личке в России не хватает не кальяна, а свиной рульки»

В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о том, что главному тренеру якобы не хватает кальяна в России.

«После матча «Оренбург» — «Динамо» один из журналистов допустил забавное искажение слов Марцела Лички. Ему приписали фразу: «В России мне не хватает чешского пива и кальяна». Хотя на самом деле Марцел со своим фирменным акцентом сказал koleno, это вкуснейшее чешское блюдо вепрево колено (Veprove koleno, — Прим. «СЭ»), у нас его часто называют свиная рулька.

Ошибки можно было избежать. Во-первых, в России, кажется, нет проблем с кальянами, а во-вторых, Марцел не любит кальян. Большой проблемы в такой оплошности журналиста на самом деле нет — Марцел посмеялся, а мы вот немного беспокоимся, что болельщики начнут дарить Личке кальяны, вместо того чтобы приготовить вкусную свинину.

Просим все издания внести примечания в ваши новостные заметки и их заголовки. К коллегам-журналистам обращаемся с просьбой: если вы что-то не расслышали, не разобрали — спросите у нас, мы всегда рядом и всегда поможем, поясним», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Динамо».

Ранее о том, что Личке не хватает кальяна в России сообщило издание Sport24. Затем в материале кальян был исправлен на колено (блюдо чешской кухни).