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Сегодня, 12:05

В «Динамо» сообщили, что не получали приглашений на зимние товарищеские турниры

Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил «СЭ» на вопрос о зимних сборах команды.

— Мы в процессе общения по составлению графика контрольных матчей на сборах, — сказал Гафин. — С тех пор у нас ничего не изменилось.

— Было ли приглашение на какой-то зимний турнир?
— Насколько я знаю, таких приглашений у нас не было.

Ранее в «Динамо» сообщили, что команда проведет зимние сборы в Катаре и Турции.

После 17 туров «Динамо» находится на третьей строчке в таблице РПЛ, набрав 31 очко.

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ФК Динамо (Москва)
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