Канчельскис — о Слуцком: «Ему надо дальше лазить по деревьям и кошек ловить»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о бывшем тренере национальной команды Леониде Слуцком.

«Считаю ли я Россию футбольной страной? Мне интересно, а кто считает наоборот? Слуцкий? Потому что он в футбол не играл. Он видел футбол по телевизору или в Playstation играл.

Как говорил сам Слуцкий, он лазил по деревьям и ловил кошек. Ему надо дальше лазить по деревьям и кошек ловить. Вот и все. Ему за счастье повезло, что он работал в ЦСКА и в сборной России», – цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Последним местом работы Слуцкого был «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. До этого 52-летний специалист работал в нидерландском «Витессе», английском «Халл Сити», сборной России, ЦСКА, «Крыльях Советов», «Москве» и «Уралане».