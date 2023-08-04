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Сегодня, 13:59

В Госдуме назвали дискриминацией отказ пускать на самолет в Чехию Караваева

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» новость о том, что защитника «Зенита» Вячеслава Караваева не пустили на самолет в Чехию из-за российского паспорта.

«Я считаю, что это дискриминация по национальному признаку. Чехия и ряд других европейских стран считают, что людей с российским паспортом к ним не должны пускать. Надо очень внимательно изучить и фиксировать все действия властей, которые так поступают по отношению к нашим гражданам. Мы должны отстаивать интересы россиян. Надо сделать определенные выводы. Мы однозначно не должны забывать такие вещи», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее Караваев рассказал, что во время отпуска его не пустили на рейс в Чехию из-за российского паспорта.

Вячеслав Караваев
ФК Зенит
Дмитрий Свищев
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