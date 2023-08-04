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Сегодня, 14:04

Чалов назвал самые счастливые моменты в ЦСКА

Виктория Кравченко
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал о своем самом счастливом моменте в московском клубе. В прошлом сезоне армейцы стали победителями FONBET Кубка России.

— Прошедший сезон для команды получился успешным, наконец-то завоевали трофей. День финала Кубка — самый счастливый в жизни?

— Не самый, но, наверное, один из самых счастливых.

— А какой самый счастливый?

— В эти прекрасные дни также входят и матчи в Лиге чемпионов, особенно победные над «Реалом». Ну и дебютные игры в разных турнирах. Но, конечно, выиграть Кубок — огромные эмоции.

— Весь путь к победе получился долгим, целых 13 матчей. Это делает трофей ценнее?

— Конечно, мы проделали сложный путь. Прекрасно понимали, что придется проводить много игр как дома, так и на выезде. И для нас было важно, что мы провели всю стадию турнира в Пути РПЛ, и этим он был ценнее, — цитирует Чалова пресс-служба ЦСКА.

В этом сезоне футболист провел 2 матча в РПЛ, забив 3 гола.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/fyedor-chalov-khochetsya-stanovitsya-luchshe-s-kazhdym-godom-znayu-chto-mogu-spravitsya-so-vsemi-tru/
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