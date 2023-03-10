В «Химках» опровергли новость о конфликте Гогниева с Гулиевым и Тихим: «Не верьте слухам»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о возможной конфликте между тренером Спартаком Гогниевым и защитником Дмитрий Тихим и полузащитником Аязом Гулиевым.

«Проблем нет, команда в рабочем режиме готовится к предстоящей игре. Не верьте слухам», — сказал Оленев «СЭ».

Как сообщал «Чемпионат», инцидент произошел в четверт, 9 марта на базе клуба. Гулиев и Тихий занимались в тренажерном зале и на момент прихода остальной команды не закончили упражнения. Это привело Гогниева в ярость.

«Химки» с 13 очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.