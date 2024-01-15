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Сегодня, 22:20

В комитет по этике не поступало обращений в связи с оскорбительным жестом Медведева в адрес «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В РФС ответили на вопрос о скандальном фрагменте видео «Зенита» с участием председателя правления клуба Александра Медведева и полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо.

«Обращений в комитет по этике не было», — приводит ответ пресс-службы «РБ Спорт».

15 января «Зенит» выложил на своем Youtube-канале видео, в которое попал фрагмент разговора председателя правления сине-бело-голубых с бразильским футболистом: на нем Медведев изобразил оскорбительный жест в адрес «Спартака». Сейчас ролик уже скрыт.

Источник: «РБ Спорт»
Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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