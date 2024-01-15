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Сегодня, 21:43

Защитник ЦСКА Виллиан Роша назвал свадьбу самым счастливым моментом жизни

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о своей свадьбе.

28-летний бразилец женился во время зимнего отпуска 16 декабря.

«Для меня и для моей супруги это был очень важный момент в жизни. Мы очень счастливы, что у нас все хорошо прошло — как на самой церемонии в церкви, так и во время празднования. Это был самый счастливый момент всей моей жизни», — приводит слова игрока пресс-служба армейцев.

Роша в сентябре 2022 года подписал контракт с ЦСКА до окончания сезона-2024/25 с опцией продления еще на один год. В текущем сезоне он сыграл за клуб 22 матча и отдал одну голевую передачу.

Источник: ФК ЦСКА
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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