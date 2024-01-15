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15 января, 22:49

Дьяков считает, что «Зениту» не нужна своя академия

Руслан Минаев
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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков сравнил клубные академии желто-синих и «Зенита».

«Я не вижу у «Зенита» своих молодых игроков. Да, там один-два матча сыграют и все. Это не то, ради чего должна работать школа. Пример — «Ростов», всего два иностранца, куча молодых футболистов, много из своей академии. В нынешний ситуации это великолепная работа клуба. Многим надо равняться на то, что сейчас делает «Ростов». У «Зенита» своя стратегия, своя политика. Зачем им нужна академия — не знаю», — цитирует Дьякова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Ростов» с 21 очком — на 10-й строчке.

Источник: РБ Спорт
Виталий Дьяков
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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