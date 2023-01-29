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Сегодня, 15:15

В «Крыльях» объяснили, почему не пригласили в команду Дзюбу

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Дзюба.
Фото пресс-служба «Зенита»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос «СЭ», было ли у него желание пригласить в команду Артема Дзюбу и Дениса Глушакова.

— Казалось со стороны, что Глушенков, помимо того что был весьма результативен (пять голов плюс шесть результативных передач в первой части сезона), еще и являлся ментальным лидером команды. Кто теперь возьмет на себя эту роль?

— Назначить лидера невозможно. Только игра покажет. Мы приобретаем футболистов, чтобы они заменили ушедших лидеров. Посмотрим, как они себя смогут проявить. Оставшиеся у нас игроки прогрессируют и уже должны выходить на другие роли в команде. Лидерами становятся благодаря поту, крови и мастерству.

— В это трансферное окно даже не рассматривали возможность пригласить в команду Артема Дзюбу или Дениса Глушакова в силу их возраста или финансовых запросов?

— На эту тему мы не разговаривали. Нам их никто не предлагал. В принципе, эти позиции в «Крыльях» укомплектованы. Все-таки мы идем немного другим путем в плане формирования состава. Приглашая этих футболистов, возможно, мы бы отошли от своих наработок. Нет, я не умаляю заслуг Артема и Дениса. Это заслуженные люди в российском футболе. Но у нас все же другая дорога. А им я желаю только удачи.

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Артем Дзюба
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