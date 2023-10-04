В «Локомотиве» не сомневаются, что Дзюба выполнит условия для автоматического продления контракта

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии «СЭ» оценил игру нападающего Артема Дзюбы в сезоне-2023/24.

«Дзюба — это мотиватор, организатор команды. Точно могу сказать, что важный игрок нашей команды. Автоматическое продление контракта? Предусмотрены определенные условия. Не сомневаюсь, что он их выполнит. Сохраним интригу об этих условиях», — сказал Нагорных «СЭ».

35-летний Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Нынешний контракт футболиста с московским клубом действует до конца июня 2024 года.