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Сегодня, 09:54

В «Локомотиве» не видят необходимости вести переговоры со «Спартаком» по Джикии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слухи о возможном переходе капитана «Спартака» Георгия Джикии в стан железнодорожников.

«Интерес «Локомотива» к Джикии? Мы на трансферном комитете пока не обсуждаем. Но все бывает. Пока от нашей спортивной дирекции предложений по Георгию не было. Мы пока не обсуждали эти вопросы даже в перспективных планах. У нас развивающаяся линия обороны, представленная молодыми игроками. Пока не видим необходимости вести переговоры с Георгием или со «Спартаком» о его переходе» — приводит слова Нагорных «РБ Спорт».

Джикия три последних матча «Спартака» в РПЛ провел на скамейке запасных. Всего в сезоне-2023/24 29-летний футболист принял участие в 8 играх и не отличился результативными действиями.

После матча 10-го тура РПЛ «Спартак» — «Крылья Советов» (0:4) Джикия высказался о своем игровом времени в текущем сезоне. Он заявил, что в будущем будет хорошее интервью, где он ответит на все вопросы.

Срджан Бабич, Георгий Джикия и&nbsp;Алексис Дуарте. «Сравнения Джикии и Дуарте неуместны — Георгия вытесняет из состава Бабич». Интервью агента Хинчагова

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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