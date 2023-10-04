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Сегодня, 10:31

Нагорных: «Изидор говорил, что хотел уехать из России, он жил в «Москва-Сити»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал «СЭ» подробности перехода нападающего Вильсона Изидора в «Зенит».

«Изидор действительно говорил, что хотел уехать из России, что ему здесь неспокойно. Где-то его можно понять, он жил в «Москва-Сити». В этот период этот район был не совсем стабильным. Мы шли навстречу максимально, надеялись, что получим достойное предложение из Европы. Но его не последовало, на нас вышел «Зенит» с выгодным предложением. Оно полностью покрывает контрактные суммы, которые были потрачены при приобретении Изидора. Получим определенную прибыль. Мы видели, что Изидор смотрит на выход из клуба. Нам важно, чтобы у нас была единая команда, боевая», — сказал Нагорных «СЭ».

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. Форвард забил 19 голов и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за московскую команду во всех турнирах.

9 сентября «Зенит» арендовал 23-летнего француза у «Локомотива» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Юрий Нагорных
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