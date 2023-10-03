В «Локомотиве» ответили на обвинения агента Шпинева в адрес Леонченко

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных оценил работу генерального директора клуба Владимира Леонченко.

30 сентября агент Вадим Шпинев сказал «СЭ», что «Локомотиву» попрет, если клуб Леонченко покинет клуб. Ранее Шпинев обвинял генерального директора железнодорожников в срыве трансфера Тимура Сулейманова, который в итоге стал игроком «Локомотива».

— Вадим Шпинев сказал, что если Владимир Леонченко покинет «Локомотив», то будет лучше.

— Футбол — это индустрия. Каждый в этой индустрии делает свою работу. Есть работа у агентов, есть работа у клубов, есть любовь к футболу и одновременно работа у игроков. Поэтому агент делает свою работу, клуб совершенно спокойно делает свою.

— Вас не удивили такие жесткие высказывания?

— Меня уже давно ничего не удивляет.

— Тем не менее писалось в СМИ, что генеральный директор клуба поспособствовал тому, чтобы некоторые трансферы не произошли. Тимур Сулейманов мог так и не перейти в «Локомотив» из-за нежелания генерального директора.

— Сулейманов в клубе, вы сами это видите. Сегодня он забил гол, он старается, он выкладывается. Тут даже комментировать нечего.

— Как вы оцените работу Владимира Леонченко на данный момент?

— На данный момент «Локомотив» идет на третьем месте чемпионата России.

— В чем здесь работа Леонченко?

— Клуб — это одна большая семья. Если все вместе слаженно работают в клубе, есть результат.

— Шпинев также сказал, что пока не уйдет из клуба Леонченко, контракты с Миранчуком и Жемалетдиновым не будут продлены.

— Агент должен подогревать ситуацию, а клуб должен принимать выверенные правильные решения. Эти высказывания направлены на то, чтобы ускорить некоторые процессы. Когда будет нужно, будем проводить необходимые беседы, в том числе и с Вадимом Шпиневым, который уже много лет является агентом ведущих игроков «Локомотива». Мы их очень ценим. Будут предложены самые лучшие условия, — сказал Нагорных.

«Локомотив» обыграл «Ростов» (3:1) в 5-м туре группового турнира FONBET Кубка России. Железнодорожники досрочно гарантировали себе выход в плей-офф Пути РПЛ турнира.