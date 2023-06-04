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Сегодня, 10:45

В «Локомотиве» ответили на вопрос о будущем Смольникова: «Его качества очень нам помогли!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос «СЭ» о будущем защитника Игоря Смольникова.

— Было принято какое-то решение по Игорю Смольникову?

— Сейчас мы не будем анонсировать. Игорю громадное спасибо. Он в сложной ситуации к нам присоединился. Его профессионализм, уникальные качества игрока, большого профессионала очень нам помогли на этом важном отрезке в жизни клуба.

34-летний защитник подписал контракт с железнодорожниками в феврале 2023 года, который рассчитан до конца этого сезона. В этом сезоне на его счету 9 матчей.

Игорь Смольников
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
0
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