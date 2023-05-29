Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:04

В «Локомотиве» рассказали, что Дзюба подписал новый контракт на улучшенных условиях

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал об условиях нового контракта Артема Дзюбы.

«Это важное переподписание. Артем доказал все своей работой, своими голами, это помощник в коллективе, очень важный человек в команде. Финансовые условия по соглашению, конечно, изменились, потому что Артем приходил на совсем другие условия и сначала мы вообще не говорили про деньги. Сейчас условия стали получше, они соответствуют его уровню, его зарплата достойная», — цитирует Ульянова РИА «Новости».

«Локомотив» 25 мая объявил о продлении контракта с 34-летним форвардом. Новое соглашение Дзюбы рассчитано по системе 1+1.

Нападающий перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно после расторжения контракта с «Адана Демирспор». Он провел за железнодорожников 12 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.

«Локомотив» с 42 очками занимает девятое место в РПЛ перед последним туром. Команда Михаила Галактионова завершит сезон матчем против «Торпедо». Игра пройдет 3 июня. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230529/dzyuba-1874798412.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Артем Дзюба
Дмитрий Ульянов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, что назвал сына испанско-русским именем
Латвия впервые стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Обедзинский заявил, что Евсеев похож на Гаттузо