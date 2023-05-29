В «Локомотиве» рассказали, что Дзюба подписал новый контракт на улучшенных условиях

Сегодня, 14:04
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал об условиях нового контракта Артема Дзюбы.
«Это важное переподписание. Артем доказал все своей работой, своими голами, это помощник в коллективе, очень важный человек в команде. Финансовые условия по соглашению, конечно, изменились, потому что Артем приходил на совсем другие условия и сначала мы вообще не говорили про деньги. Сейчас условия стали получше, они соответствуют его уровню, его зарплата достойная», — цитирует Ульянова РИА «Новости».
«Локомотив» 25 мая объявил о продлении контракта с 34-летним форвардом. Новое соглашение Дзюбы рассчитано по системе 1+1.
Нападающий перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно после расторжения контракта с «Адана Демирспор». Он провел за железнодорожников 12 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.
«Локомотив» с 42 очками занимает девятое место в РПЛ перед последним туром. Команда Михаила Галактионова завершит сезон матчем против «Торпедо». Игра пройдет 3 июня. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.