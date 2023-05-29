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Сегодня, 13:52

Обедзинский заявил, что Евсеев похож на Гаттузо

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский оценил некоторых главных тренеров команд РПЛ.

«Из тренеров в чемпионате России мне нравится Ташуев, нравится Федотов. Да и Юран в «Пари НН» неплох, со Спартаком» вничью в гостях сыграли, ничего себе. А Евсеев похож на Гаттузо. И тот и другой всех «кусали» на поле, когда сами были футболистами, не дай бог. А Абаскаль у нас зачем нужен? То Тедеско бегал туда-сюда, теперь этот. Где только «Спартак» находит этих Абаскалей?» — приводит слова приводит слова Обедзинского «Евро-Футбол.Ру».

Евсеев возглавил «Факел» в начале мая. На данный момент воронежский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 29 матчах.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005140322_obedzinskiy_evseev_kak_gattuzo_a_spartak_gde_tolko_nahodit_etih_abaskaley
Вадим Евсеев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Гильермо Абаскаль
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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