Обедзинский заявил, что Евсеев похож на Гаттузо

Бывший нападающий ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский оценил некоторых главных тренеров команд РПЛ.

«Из тренеров в чемпионате России мне нравится Ташуев, нравится Федотов. Да и Юран в «Пари НН» неплох, со Спартаком» вничью в гостях сыграли, ничего себе. А Евсеев похож на Гаттузо. И тот и другой всех «кусали» на поле, когда сами были футболистами, не дай бог. А Абаскаль у нас зачем нужен? То Тедеско бегал туда-сюда, теперь этот. Где только «Спартак» находит этих Абаскалей?» — приводит слова приводит слова Обедзинского «Евро-Футбол.Ру».

Евсеев возглавил «Факел» в начале мая. На данный момент воронежский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 29 матчах.