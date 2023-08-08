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Сегодня, 16:17

В «Локомотиве» рассказали, что клуб рассмотрит предложение по Пиняеву от 30 миллионов евро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, какое предложение по полузащитнику Сергею Пиняеву готов рассматривать московский клуб.

«Нам никаких предложений не поступало. Чтобы предложение по нему рассматривалось, должна быть предложена суперсумма, от которой мы не сможем отказаться — миллионов 30 евро», — приводит слова Ульянова Sport24.

18-летний полузащитник перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. Он провел за красно-зеленых 12 матчей, отличившись двумя забитыми мячами.

По итогам сезона РПЛ-2022/23 Пиняев был признан лучшим молодым футболистом по версии тренеров и капитанов команд лиги.

Источник: https://sport24.ru/football/news-566193-sportdir-lokomotiva-chtoby-predlozheniye-po-pinyayevu-rassmatrivalos-dolzhno-byt-predlozheno-millionov-30-yevro
Дмитрий Ульянов
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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