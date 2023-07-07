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Сегодня, 15:04

В «Локомотиве» рассказали о будущем французского футболиста Изидора

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что московский клуб рассчитывает, что нападающий Вильсон Изидор поможет железнодорожникам в предстоящем сезоне.

«Изидор находится в расположении команды. У него есть небольшое недовосстановление, поэтому решили ему дать паузу. К следующей игре он будет готовиться. Остается ли он в команде на предстоящий сезон? Почему нет? У него длительный контракт», — приводит слова Галактионова ТАСС.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В сезоне-2022/23 22-летний француз забил 10 голов и сделал 5 результативных передач в 24 играх за железнодорожников во всех турнирах.

Источник: https://tass.ru/sport/18216019
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Михаил Галактионов
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