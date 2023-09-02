В «Нефтчи» подтвердили переговоры с полузащитником Мирзовым

Пресс-атташе «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил переговоры с полузащитником Резиуаном Мирзовым.

Ранее издание «Чемпионат» сообщило о переходе игрока в клуб из Азербайджана.

«Мы сейчас ведем переговоры с игроком и его агентом. Потом он должен будет пройти медицинский осмотр. Если будет все хорошо, то тогда «Нефтчи» смогут подписать контракт с игроком. Пока мы продолжаем вести переговоры с Мирзовым, контракт не подписан», — сказал Аллахвердиев «СЭ».

Последним клубом 30-летнего футболиста были «Химки», за которые он выступал с 2020 года. В прошлом сезоне Мирзов принял участие в 27 матчах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1 миллиона евро.