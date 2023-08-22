В «Нефтчи» сообщили о возможности проведения товарищеского матча с «Зенитом» в ноябре

Пресс-атташе «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев рассказал «СЭ» о планах команды на товарищеский матч с «Зенитом».

«В сентябре матча с «Зенитом» не будет. По поводу ноября — посмотрим, такой разговор действительно был», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Нефтчи».

Ранее издание azerisport.com со ссылкой на исполнительного директора бакинского клуба Фарруха Махмудова, сообщило, что в данный момент идут переговоры с «Зенитом» о проведении товарищеского матча.

1 июля «Зенит» победил «Нефтчи» (3:1) в матче предсезонного турнира, который проходил в Санкт-Петербурге.