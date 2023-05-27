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Сегодня, 13:56

В «Оренбурге» интересуются Руденко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что клуб интересуется нападающим «Химок» Александром Руденко.

«Мы много кем интересуемся. В том числе и Руденко. Пока на уровне шорт-листа. Пока все без конкретики и без обсуждений. Еще сезон идет, так что рано о чем-то говорить», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Руденко играет за «Химки» с февраля 2022 года. В этом сезоне в активе 24-летнего российского форварда 27 матчей за подмосковный коллектив во всех турнирах, в которых он забил пять голов и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 900 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/orenburg-interesuemsya-rudenko-no-bez-obsuzhdenij-i-konkretiki/
Александр Руденко
Дмитрий Андреев
Футбол
ФК Оренбург
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