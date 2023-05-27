Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:50

В «Рубине» отреагировали на слухи о переходе защитника Самошникова в «Локомотив»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Илья Самошников.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов рассказал «СЭ» о будущем защитника Ильи Самошникова. Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что игрок подписал предварительный контракт с «Локомотивом».

«Самошников подписал предварительный контракт с «Локомотивом»? Мне об этом ничего не известно. Я разговаривал с игроком, он говорит, что у него ничего нет. Он готов к переговорам о новом контракте», — сказал Сафонов «СЭ».

Контракт Самошникова с «Рубином» действует до конца июня 2023 года. В сезоне-2022/23 25-летний россиянин забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 27 матчах за казанцев.

Илья Самошников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В женском теннисе вспомнили о судьбе Пэн Шуай. WTA больше не разыскивает пропавшую китаянку
5 лет назад Овечкин очаровал Трампа. Но пойдут ли русские хоккеисты к Байдену?
МИД РФ обвинил США в затягивании конфликта на Украине
ВС РФ стянули дополнительные подразделения на артемовское направление
В США назвали абсурдной позицию Вашингтона по Артемовску
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масалитин заявил, что Соболева могли удалить еще в пяти матчах

В «Оренбурге» интересуются Руденко