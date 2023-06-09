В «Оренбурге» опровергли информацию Transfermarkt о контракте с форвардом Воробьевым

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о контракте форварда команды Дмитрия Воробьева.

Согласно сайту Transfermarkt, соглашение игрока истекает 30-го июня 2023 года.

«Будущее Дмитрия Воробьева связано с «Оренбургом» долгосрочным контрактом. На Transfermarkt информация не всегда соответствует действительности. У него действующий контракт примерно на три года», — цитирует Андреева Sport24.

Воробьев выступает за «Оренбург» с 2020 года. В минувшем сезоне 25-летний футболист провел 22 матча в РПЛ, отметился 8 голами и 2 результативными передачами.