В «Пари НН» назвали вбросом информацию о возможном уходе Кондратова с поста председателя совета клуба

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном уходе Дмитрия Кондратова с поста председателя совета директоров нижегородского клуба.

«Это все вбросы от определенных интересантов, которые пытаются тем самым дестабилизировать наш клуб. Не буду говорить, кто это. Эти люди прекрасно знают. Но это очевидно, что данная информация не соответствует действительности», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Торпедо» недовольно работой президента клуба Ярослава Савина и рассматривает вариант с приглашением на эту должность Кондратова.