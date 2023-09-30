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Сегодня, 16:46

Тарханов прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» в матче с «Оренбургом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от встречи петербургского «Зенита» с «Оренбургом».

«Не могу сказать, что у «Зенита» кризис, но что-то не получается пока. Малком ушел, и сразу появились трудности. И в обороне есть проблемы, если команда постоянно пропускает. Думаю, сейчас «Зенит» уже не главный претендент на чемпионство, а только один из таковых. Питерцы уже три раза проиграли и на данный момент отстают от лидирующего «Краснодара» на 4 очка. А если краснодарцы выиграют у «Рубина», то оторвутся на 7 очков. Это не такая большая разница, но отыграть ее будет сложнее», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

«Зенит» потерпел второе поражение подряд и с 17 очками расположился на третьем месте в турнирной таблице. «Оренбург» с 11 очками — на 11-й строчке.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11182823-tarhanov-prokommentiroval-sensacionnoe-porazhenie-zenita-v-matche-s-orenburgom.html
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
Александр Тарханов
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