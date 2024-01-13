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13 января, 23:28

Глава совета директоров «Пари НН» — об уходе Севикяна: «Это мечта игрока, мы ничего не можем сделать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов прокомментировал предстоящий уход из команды полузащитника Эдгара Севикяна.

13 января Кондратов сообщил «СЭ», что «Пари НН» получил предложение по 22-летнему футболисту от венгерского «Ференцвароша».

«Это мечта игрока. Активируется опция, мы ничего не можем сделать. Рады за него и рады, что он осуществил мечты в Нижнем Новгороде. Но, конечно, заменить игрока посреди сезона тяжело», — цитирует Кондратова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Севикян провел 24 матча за «Пари НН» в РПЛ и FONBET Кубке России и забил семь мячей. Он выступает за нижегородцев с лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Севикяна в 1,8 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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