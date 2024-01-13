13 января, 23:28
Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов прокомментировал предстоящий уход из команды полузащитника Эдгара Севикяна.
13 января Кондратов сообщил «СЭ», что «Пари НН» получил предложение по 22-летнему футболисту от венгерского «Ференцвароша».
«Это мечта игрока. Активируется опция, мы ничего не можем сделать. Рады за него и рады, что он осуществил мечты в Нижнем Новгороде. Но, конечно, заменить игрока посреди сезона тяжело», — цитирует Кондратова «РБ Спорт».
В текущем сезоне Севикян провел 24 матча за «Пари НН» в РПЛ и FONBET Кубке России и забил семь мячей. Он выступает за нижегородцев с лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Севикяна в 1,8 миллиона евро.