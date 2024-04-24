В «Пари НН» считают, что команде не хватило везения в матче против «Локомотива»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» поражение команды в перенесенном 21-м туре РПЛ против «Локомотива» (2:3).

«Опять не хватило везения. Ошибки хоть и были, но они не оказались такими критичными с нашей стороны. Везение было больше на стороне «Локомотива». Футбол — это не только техника, рисунки или статистика, но еще и моменты, которые зависят от случая. И эти случаи имели место быть. В том числе, в концовке матча. Играла команда хорошо, болельщики поддерживали и гнали вперед. У нас молодая команда, без такой истории, как у «Локомотива», но мы не хуже. И это самое главное», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» (28 очков) остается на десятом месте в РПЛ. Нижегородцы потерпели пятое подряд поражение в чемпионате России.

«Локомотив» (41) вышел на четвертую позицию в турнирной таблице.