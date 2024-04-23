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Сегодня, 12:17

В «Пари НН» сообщили, что Марадишвили проходит реабилитацию на клубной базе «Локомотива»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» рассказал о восстановлении полузащитника нижегородцев Константина Марадишвили после операции на крестообразной связке, которая проводилась в Германии.

«Сейчас Константин в России, в Москве. Он проходит второй этап реабилитации на клубной базе «Локомотива». Скорее всего, данный этап продлится до середины мая. Дальше будем принимать решение о дальнейшей тактике, где он будет проходит реабилитацию на третьем этапе», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В этом сезоне Марадишвили провел 17 матчей во всех турнирах, забив 1 гол.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Константин Марадишвили
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