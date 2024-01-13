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Сегодня, 11:54

В «Пари НН» сообщили о предложении «Ференцвароша» по Севикяну

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Эдгар Севикян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сообщил о наличии предложения от «Ференцвароша» по трансферу полузащитника нижегородцев Эдгара Севикяна.

«Ференцварош» действительно сделал предложение «Пари НН» по трансферу Эдгара Севикяна. Но сделка еще не завершена», — сказал Кондратов «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что полузащитник Эдгар Севикян может покинуть «Пари НН» за 1,1 миллиона евро.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 24 матча за нижегородцев во всех турнирах и забил 7 голов. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

ФК Нижний Новгород
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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