В «Пари НН» высказались о дебюте Севикяна за сборную Армении: «Эдгар большая умница»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о дебюте полузащитника нижегородцев Эдгара Севикяна за сборную Армении в рамках квалификации к Евро-2024 в матче против Латвии (0:2).

«Обязательно поздравлю Эдгара, пока еще не успел. Его дебют оцениваю хорошо. Эдгар большая умница. Ждем возвращения в клуб. Уже начали скучать по нему», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В конце августа 22-летний полузащитник отказался от вызова в сборную России.