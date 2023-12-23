В Португалии назвали причины, по которым Амарал мог сменить «Бенфику» на «Спартак»

Португальский журналист издания A Bola Карлос Вара ответил на вопрос «СЭ» о причине смены ухода Томаша Амарала из «Бенфики» на пост спортивного директора «Спартака».

— Почему Амарал мог выбрать «Спартак», ведь он был в «Бенфике», европейском клубе, участвующем в крупнейших турнирах?

— Это правда. Возможно, он хотел принять новый вызов, а возможно здесь роль сыграл денежный вопрос, — сказал Вара «СЭ».

Амарал перешел в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом.

На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).