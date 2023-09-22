В РФС отреагировали на слова Слуцкого об отсутствии финансовой поддержки его школе

Сегодня, 12:54
Служба коммуникаций РФС прокомментировала заявление бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого об отсутствии финансовой поддержки его футбольной школе.
«За последние 2 сезона РФС оплатил школе Слуцкого расходы на сумму 4,7 миллиона рублей для участия в Юношеской футбольной лиге Юг и 150 тысяч рублей на мячи», — приводит заявление РФС «Чемпионат».
Ранее Слуцкий заявил, что «РФС ни копейки никогда не дал на содержание школы, но 100 тысяч решили забрать».
Футбольная школа имени Слуцкого открылась в декабре 2016 года. С сезона-2018/19 она стала частью школы «Ротора».