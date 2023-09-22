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Сегодня, 12:54

В РФС отреагировали на слова Слуцкого об отсутствии финансовой поддержки его школе

Сергей Разин
корреспондент
Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Служба коммуникаций РФС прокомментировала заявление бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого об отсутствии финансовой поддержки его футбольной школе.

«За последние 2 сезона РФС оплатил школе Слуцкого расходы на сумму 4,7 миллиона рублей для участия в Юношеской футбольной лиге Юг и 150 тысяч рублей на мячи», — приводит заявление РФС «Чемпионат».

Ранее Слуцкий заявил, что «РФС ни копейки никогда не дал на содержание школы, но 100 тысяч решили забрать».

Футбольная школа имени Слуцкого открылась в декабре 2016 года. С сезона-2018/19 она стала частью школы «Ротора».

Источник: https://www.championat.com/football/news-5251492-v-rfs-otvetili-na-slova-sluckogo-chto-ne-dali-ni-kopejki-na-ego-detskuyu-shkolu.html
РФС
Леонид Слуцкий
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