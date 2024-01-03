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Сегодня, 14:00

В РФС рассказали, при каком условии Леонид Федун может покинуть состав исполкома

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Леонид Федун
Леонид Федун.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» назвал условие, при котором экс-президент «Спартака» Леонид Федун может покинуть состав исполкома РФС.

— Мы не видели среди участников исполкома Леонида Федуна. Может ли РФС исключить его из числа членов?

— Да, Леонид Федун не присутствовал на последних двух заседаниях. По существующему регламенту он может покинуть состав исполкома только по собственному заявлению. Пока от него таких писем не было.

Ранее сообщалось, что Федун уехал из России.

Федун покинул пост президента «Спартака» летом 2022 года. Специалист управлял футбольным клубом 18 лет.

Максим Митрофанов. «Подадим заявку на проведение Евро-2036, если с нас снимут санкции». Интервью генсека РФС Митрофанова

Футбол
РФС
Леонид Федун
Максим Митрофанов
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