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Сегодня, 14:56

В «Рубине» рассказали об интересе к полузащитнику «Зенита» Сутормину

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Алексей Сутормин.
Фото Global Look Press
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Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию об интересе к полузащитнику «Зенита» Алексею Сутормину. Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».

«Да, мы действительно интересуемся Суторминым. На данный момент идет процесс переговоров. Мы заинтересованы в этом футболисте», — сказал Сафонов «СЭ».

29-летний полузащитник выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне Сутормин сыграл в 19 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Алексей Сутормин
Футбол
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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