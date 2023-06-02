В «Рубине» рассказали об интересе к полузащитнику «Зенита» Сутормину

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию об интересе к полузащитнику «Зенита» Алексею Сутормину. Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».

«Да, мы действительно интересуемся Суторминым. На данный момент идет процесс переговоров. Мы заинтересованы в этом футболисте», — сказал Сафонов «СЭ».

29-летний полузащитник выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне Сутормин сыграл в 19 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.