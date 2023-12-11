В Саудовской Аравии заинтересованы в приглашении российских футболистов

Член Меджлиса аш-Шура (законодательного органа Саудовской Аравии) Гази бин Фейсал бин Закр прокомментировал интерес местных клубов к российским игрокам.

«Если футболисты из России могут составить конкуренцию своим коллегам из других стран, они должны быть уверены, что двери в клубы Саудовской Аравии для них открыты. Вопрос только лишь сегодняшнего рынка: если кто-то играет хорошо, забивает голы или отличается пониманием игры, он может рассчитывать на место в составе саудовских команд», — приводит его слова РИА «Новости».

В летнее трансферное окно «Аль-Хиляль» заплатил «Зениту» около 60 миллионов евро за форварда Малкома.

Также в Саудовской Аравии выступает еще несколько экс-игроков клубов РПЛ: Соломон Кверквелия («Локомотив»), Гжегож Крыховяк («Локомотив», «Краснодар»), Франсуа Камано («Локомотив»), Витиньо (ЦСКА) и Фэшн Сакала («Спартак»).