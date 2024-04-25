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Сегодня, 21:48

В семье защитника «Зенита» Нино родился сын

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В семье защитника «Зенита» Нино родился сын, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Жена футболиста Ларисса родила сына 25 апреля. Мальчика назвали Антонио. Это уже второй ребенок в семье бразильца, они уже воспитывают дочь Софию.

«Сине-бело-голубые поздравляют Нино и Лариссу и желают родителям, маленькому Антонио и его старшей сестре Софии прекрасного самочувствия и отличного настроения!» — говорится в сообщении «Зенита».

Нино выступает за «Зенит» с января этого года. Он провел за клуб из Санкт-Петербурга 10 матчей во всех турнирах.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Нино (Зенит)
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