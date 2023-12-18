Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:00

В «Сочи» отреагировали на новость о возможной аренде Сутормина

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможной аренде защитника «Зенита» Алексея Сутормина.

«Списки у нас есть. Мы работаем по нашему шорт-листу, кого бы мы хотели видеть. На личности футболистов не хочется переходить. Есть список и российских игроков, и иностранных. Будем прилагать усилия, чтобы это было быстрее, чтобы можно было пройти полноценную подготовку», — сказал Рубашко «СЭ».

Сутормин выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего россиянина в 1,5 миллиона евро.

Алексей Сутормин
ФК Зенит
ФК Сочи
1
Обсудить
Читайте также
Сборная России 25 победила Казахстан и выиграла Кубок Первого канала
Петр Ян: «Бой с Конором по боксу? Нет ничего нереального»
В России перевод денег без открытия счета ограничат 100 тыс. рублей
Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
Советник Зеленского Устенко сообщил о плане Б при прекращении помощи Запада
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Булыкин назвал футболистов, разочаровавших в первой части сезона РПЛ
Промес стал резидентом ОАЭ, это позволит ему принять участие в сборах «Спартака»
В «Пари НН» сообщили, что будут удивлять работой на трансферном рынке
Гендиректор «Пари НН» — о Марадишвили: «Дым есть, огня пока нет»
Главный миллионер среди судей — Кукуян. Шафеев заработал больше Безбородова
Тикнизян о будущем Марадишвили: «Он не делится такими вещами. Знает, что я разболтаю»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Аршавин уверен, что с Рибалта «Спартак» станет сильнее

Булыкин назвал футболистов, разочаровавших в первой части сезона РПЛ