В «Сочи» отреагировали на новость о возможной аренде Сутормина

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможной аренде защитника «Зенита» Алексея Сутормина.

«Списки у нас есть. Мы работаем по нашему шорт-листу, кого бы мы хотели видеть. На личности футболистов не хочется переходить. Есть список и российских игроков, и иностранных. Будем прилагать усилия, чтобы это было быстрее, чтобы можно было пройти полноценную подготовку», — сказал Рубашко «СЭ».

Сутормин выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего россиянина в 1,5 миллиона евро.