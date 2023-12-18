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Сегодня, 13:17

Аршавин уверен, что с Рибалта «Спартак» станет сильнее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член правления «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал возможное назначение Хавьера Рибалты на пост спортивного директора «Спартака».

«Что думаю о Рибалте в «Спартаке»? читаю его профессионалом. Он знает реалии России плюс знает международный рынок. Хорошее приобретение для «Спартака». С ним клуб станет сильнее», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

С 2018 по 2021 год Рибалта работал спортивным директором «Зенита». После этого он занимал такой же пост в «Парме» и «Марселе», который покинул в октябре текущего года.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Крыльев Советов» 29 очков и шестая строчка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-arshavin-ribalta-professional-s-nim-spartak-stanet-sil-nee/
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Хавьер Рибалта
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Наши в НХЛ

  • AlesAxl

    С точки зрения Аршавина все логично. Прибалт в Спартак - Зенит в выгоде.

    18.12.2023

  • analytica

    "Аршавин прокомментировал назначение Хавьера Рибалты" и всем стало ясно, что "с Рибалта Спартак станет сильнее". Очевидно, Спартак-Экспресс стал приглашать на места журналистов потерявших работу гастарбайтеров!

    18.12.2023

  • ФК Зенит всея Руси

    А чо коренного спартача не могут взять? Их же столько расплодилось - кирпичу упасть некуда. Мостовой в мантии ходит. Да он же вам всё в золото превратит, до чего ни дотронется!

    18.12.2023

  • Millwall82

    читаю его(с), браво, Андрей Сергеич, начал читать людей.

    18.12.2023

  • shpasic

    с Рибалта

    18.12.2023

    • В «Пари НН» сообщили, что будут удивлять работой на трансферном рынке

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