Аршавин уверен, что с Рибалта «Спартак» станет сильнее

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Член правления «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал возможное назначение Хавьера Рибалты на пост спортивного директора «Спартака».
«Что думаю о Рибалте в «Спартаке»? читаю его профессионалом. Он знает реалии России плюс знает международный рынок. Хорошее приобретение для «Спартака». С ним клуб станет сильнее», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».
С 2018 по 2021 год Рибалта работал спортивным директором «Зенита». После этого он занимал такой же пост в «Парме» и «Марселе», который покинул в октябре текущего года.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. У «Крыльев Советов» 29 очков и шестая строчка.
AlesAxl
С точки зрения Аршавина все логично. Прибалт в Спартак - Зенит в выгоде.
18.12.2023
analytica
"Аршавин прокомментировал назначение Хавьера Рибалты" и всем стало ясно, что "с Рибалта Спартак станет сильнее". Очевидно, Спартак-Экспресс стал приглашать на места журналистов потерявших работу гастарбайтеров!
18.12.2023
ФК Зенит всея Руси
А чо коренного спартача не могут взять? Их же столько расплодилось - кирпичу упасть некуда. Мостовой в мантии ходит. Да он же вам всё в золото превратит, до чего ни дотронется!
18.12.2023
Millwall82
читаю его(с), браво, Андрей Сергеич, начал читать людей.
18.12.2023
shpasic
с Рибалта
18.12.2023