В «Сочи» рассказали о состоянии поля на стадионе «Фишт»: «Уже зеленое, трава растет»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о состоянии газона на домашнем стадионе команды «Фишт».

— Наше поле восстанавливают, — начал Рубашко. — К нам регулярно приезжают комиссии, все проверяют. Мне присылают [фото поля], оно уже зеленое, трава во всю растет.

— Обсуждалась ли реновация газона?

— Она обсуждалась, но когда она будет — я не знаю. К нам приезжали специалисты, они знают, когда это сделать. При реновации надо полностью снимать газон, значит, надо ждать паузы, правильно? Поэтому я не знаю.

— На ближайшем домашнем матче с «Зенитом» сможете там сыграть?

— Чуть позже смогу сказать. До октября у нас достаточно времени, — сказал Рубашко.

В начале сентября комиссия РПЛ по оценке полей рекомендовала приостановить проведение матчей на домашнем стадионе «Сочи». Из-за этого сочинцы обменялись кругами со «Спартаком» и сыграли в Москве матч 8-го тура, в котором красно-белые одержали минимальную победу (1:0).