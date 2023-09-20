Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:58

В «Сочи» рассказали о состоянии поля на стадионе «Фишт»: «Уже зеленое, трава растет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о состоянии газона на домашнем стадионе команды «Фишт».

— Наше поле восстанавливают, — начал Рубашко. — К нам регулярно приезжают комиссии, все проверяют. Мне присылают [фото поля], оно уже зеленое, трава во всю растет.

— Обсуждалась ли реновация газона?

— Она обсуждалась, но когда она будет — я не знаю. К нам приезжали специалисты, они знают, когда это сделать. При реновации надо полностью снимать газон, значит, надо ждать паузы, правильно? Поэтому я не знаю.

— На ближайшем домашнем матче с «Зенитом» сможете там сыграть?

— Чуть позже смогу сказать. До октября у нас достаточно времени, — сказал Рубашко.

В начале сентября комиссия РПЛ по оценке полей рекомендовала приостановить проведение матчей на домашнем стадионе «Сочи». Из-за этого сочинцы обменялись кругами со «Спартаком» и сыграли в Москве матч 8-го тура, в котором красно-белые одержали минимальную победу (1:0).

Футбол
ФК Сочи
Обсудить
Читайте также
Олигархи КХЛ мечтают забрать у китайцев американского вратаря. Но он не продается
Стало известно, сколько россиян может попасть на Олимпийские игры-2024 в Париже
Собянин поручил правительству Москвы повысить доплату к пенсии в 2024 году
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Блогер Даня Милохин рассказал о своем страхе из-за новостей о его розыске
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юсупов об отставке Хохлова из «Сочи»: «Почему его уволили? А мы что, на третьем месте идем?»

Точилин: «Ротенберг не хотел принимать отставку Хохлова? Об этом я узнал из прессы»