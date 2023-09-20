Юсупов об отставке Хохлова из «Сочи»: «Почему его уволили? А мы что, на третьем месте идем?»

Сегодня, 17:28
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера.
— Почему уволили Хохлова?
— А мы что, на третьем месте идем?
— Теперь будете вторыми?
— Чтобы быть вторыми, надо вкладывать деньги! — сказал Юсупов.
«Сочи» объявил об уходе 47-летнего специалиста 17 декабря. Вместо него команду возглавил Александр Точилин, который ранее уже тренировал сочинцев и входил в штаб Хохлова.
После 8 туров «Сочи» с 6 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.