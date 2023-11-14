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РПЛ

Сегодня, 12:39

В «Сочи» сообщили о ведении переговоров с иранским «Эстеглялем»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в комментарии «СЭ» рассказал о ведении переговоров по заключению меморандума о сотрудничестве с девятикратным чемпионом Ирана «Эстеглялем».

«Этот вопрос на стадии доработки. Когда все будет готово, мы объявим. Сейчас клубы общаются», — сказал Рубашко «СЭ».

31 октября сообщалось, что соглашение между «Сочи» и «Эстеглялем» будет включать в себя стажировку тренеров из Ирана в России и наоборот, обмен молодыми футболистами для их развития и проведение одного товарищеского матча между командами в год.

Также у клубов будет возможность брать игроков в аренду друг у друга с правом выкупа.

После 15-и туров «Сочи» с десятью очками располагается на последнем месте РПЛ.

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