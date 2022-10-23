В «Спартаке» анонсировали сюрприз на матче с «Торпедо»

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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии для «СЭ» рассказал, что клуб готовит очередную акцию к 100-летию команды на матче 15-го тура чемпионата с «Торпедо», который пройдет 30 октября.
— Стоит ли ждать в конец этой половины сезона большой пресс-конференции с новым руководством?
— В сезоне, когда у нас по два матча в неделю, мы таких планов пока не строим. Возможно, такое общение будет. Я не исключаю.
— У «Спартака» продолжается сезон столетия. Стоит ли ожидать еще каких-то акций?
— Конечно. Акции у нас происходят постоянно. Не буду раскрывать всех деталей. Скоро матч с «Торпедо», там будет сюрприз. С чем связан? Не буду говорить. Но болельщикам понравится.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования