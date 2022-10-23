В «Спартаке» анонсировали сюрприз на матче с «Торпедо»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии для «СЭ» рассказал, что клуб готовит очередную акцию к 100-летию команды на матче 15-го тура чемпионата с «Торпедо», который пройдет 30 октября.

— Стоит ли ждать в конец этой половины сезона большой пресс-конференции с новым руководством?

— В сезоне, когда у нас по два матча в неделю, мы таких планов пока не строим. Возможно, такое общение будет. Я не исключаю.

— У «Спартака» продолжается сезон столетия. Стоит ли ожидать еще каких-то акций?

— Конечно. Акции у нас происходят постоянно. Не буду раскрывать всех деталей. Скоро матч с «Торпедо», там будет сюрприз. С чем связан? Не буду говорить. Но болельщикам понравится.