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Сегодня, 15:38

В «Спартаке» анонсировали сюрприз на матче с «Торпедо»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии для «СЭ» рассказал, что клуб готовит очередную акцию к 100-летию команды на матче 15-го тура чемпионата с «Торпедо», который пройдет 30 октября.

— Стоит ли ждать в конец этой половины сезона большой пресс-конференции с новым руководством?

— В сезоне, когда у нас по два матча в неделю, мы таких планов пока не строим. Возможно, такое общение будет. Я не исключаю.

— У «Спартака» продолжается сезон столетия. Стоит ли ожидать еще каких-то акций?

— Конечно. Акции у нас происходят постоянно. Не буду раскрывать всех деталей. Скоро матч с «Торпедо», там будет сюрприз. С чем связан? Не буду говорить. Но болельщикам понравится.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Химки 0
1-й тайм

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
0
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