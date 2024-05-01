В «Спартаке» опровергли слухи о возможном назначении Мойеса на пост главного тренера клуба

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал новость о том, что главным тренером команды может стать Дэвид Мойес.

30 апреля стало известно, что руководство красно-белых заинтересовано в кандидатуре 61-летнего специалиста, в данный момент возглавляющего «Вест Хэм».

«Мойес? Это слухи, неправда», — сказал Амарал.

Ранее инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале заявил, что к Мойесу обращались не представили московского клуба, а посредники.

14 апреля «Спартак» объявил об отставке испанца Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.

После 26 туров красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка.