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Сегодня, 22:12

В «Спартаке» заявили, что Слишкович продолжит работать в команде после окончания сезона

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал о будущем исполняющего обязанности главного тренера команды Владимира Слишковича.

— Какие договоренности со Слишковичем? Если он выиграет Кубок и войдет в топ-3, он останется?

— Такого нет. Договоренность такая, что он будет помогать до конца сезона. Один секрет могу раскрыть — Владимир продолжит работать в «Спартаке», — сказал Амарал.

41-летний босниец временно возглавил «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля в середине апреля. Ранее он входил в тренерский штаб испанца.

1 мая «Спартак» на выезде обыграл «Динамо» (2:0) во второй стадии 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России. В финале пути регионов красно-белые сыграют с победителем матча «Ростов» — «Балтика».

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Томаш Амарал
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