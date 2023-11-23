В «Спартаке» ответили на вопрос о возможном паспорте РФ Промеса

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ходе возможного получения паспорта РФ нападающим красно-белых Квинси Промесом.

«Ничего нового про Квинси не скажу. Он в хорошей форме, готовится к матчу с хорошим настроением. Его паспорт — личный вопрос. Если мы даже где-то в чем-то помогаем, то делаем это частно, не публично», — сказал Малышев «СЭ» после выступления на конференции «Арена Форум 7.0».

Ранее Малышев сообщал, что Промес не получил гражданство РФ, однако процесс запущен.