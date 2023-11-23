В «Спартаке» заявили о важности встреч с судейским корпусом

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос «СЭ» о встрече с судейским корпусом.

«Я не присутствовал на семинаре Мажича. Эти встречи нужны. На них обсуждаются конкретные нюансы и трактовки тех или иных эпизодов. Мы благодарны судейскому корпусу, такие встречи нужны. Команде важно понимать [правила]. Если есть какой-то на наш взгляд спорный эпизод или трактовка, которая неодинаковая в похожих эпизодах, нам важно понимать по какому принципу принимаются решения. На этих встречах нам объясняют нюансы, изменения правил и так далее. Эта важная и полезная история, которую надо развивать», — сказал Малышев «СЭ».

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич 8 ноября рассказал игрокам и тренерам «Динамо» и «Спартака» о современных трактовках и разобрал наиболее сложные эпизоды из матчей РПЛ и FONBET Кубка России. По окончании обсуждения каждого раздела правил игроки и тренеры могли задать вопросы и обсудить конкретные моменты из своих матчей.

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на год.