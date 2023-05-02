В «Спартаке» прокомментировали слова Асхабадзе о том, что вратарь Свинов будет игроком «Факела»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова Романа Асхабадзе о том, что вратарь Илья Свинов «был, есть и будет игроком «Факела».

«Асхабадзе сказал, что Свинов останется игроком «Факела»? У него контракт со «Спартаком», а в «Факеле» он находится в аренде. Планирует ли «Спартак» его возвращать? Давайте дождемся окончания сезона. Илья себя классно показывает. Ему нужно играть, в основной команде или нет — будет решать главный тренер. Мы заинтересованы в том, чтобы наши ребята прогрессировали. Если они будут стабильно прогрессировать, мы рассмотрим возможность выступления арендованных игроков в главной команде», — сказал Баженов «СЭ».

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко за 25 туров.